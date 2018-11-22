10 نجوم من بوليوود مهووسين بأشياء غريبة.. صور

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

تتفنن المواقع والصحف الفنية في اكتشاف وكشف هوس النجوم بأشياء غريبة، يقبلون عليها بعيدا عن عيون متابعيهم، حتى إن عدسات الباباراتزي تطاردهم في تلك اللحظات التي يحاول هؤلاء النجوم عيشها بعيدًا عن الأضواء لإبراز خباياهم وأسرارهم.

لكن يصبح الأمر محيرا، عندما يقرر هؤلاء المشاهير فضح أنفسهم بأنفسهم، والحديث صراحة عن نواقصهم، و الاشياء الغريبة في حياتهم، . اليكم قائمة بأشياء غريبة يحرص عليها 10 من نجوم بوليوود:



1-سلمان خان

انه مهووس بشيء غريب وهو العطور والصابون فهو يحب جمع الصابون ومجموعة من الصابون العشبي -المعروف في الهند- في الحمام.



2-ڤيديا بالان

“فيديا بالان” مهووسة بزي الساري التقليدي المصنوع يدويا، حيث تمتلك الممثلة مجموعه ضخمه من أكثر من 800 ساري يدوي في خزانة ملابسها.



3-شاروخان

شاروخان مهووس بألعاب الفيديو. انه يحب لعب الكثير من مباريات الفيديو جيم، ومن شدة شغفه بتلك العادة، يخصص طابق كامل من منزله فقط لألعاب الفيديو.



4. ساني ليون

ساني ليون مهووسة بقدميها، انها تنفق 10-15 دقيقة بين شوطات التصوير من أجل تنظيف قدميها.



5-بريتي زينتا

بريتي زينتا هي السيدة التي تعشق حمّامها، انها مهووسة بتنظيف الحمام.

6-كارينا كابور

كارينا كابور خان مهووسة بالأحذية، الممثلة لديها أكثر من 100 زوج من الاحذيه وتحب جمعها من جميع العلامات التجارية العالمية.



7-سونام كابور

سونام كابور مهووسة بشراء الفساتين، وهذا هو السبب في تسميتها بالـ فاشونيستا، لديها مجموعه من الفساتين من جميع العلامات التجارية الرئيسية في جميع أنحاء العالم.



8-امييشا باتل

اميشا باتل لديها هوس بجمع الحقائب لديها مجموعة كبيرة في منزلها من جميع الحقائب تقريبا جمعتها لمصممين عالميين!



9-بريانكا شوبرا

بريانكا شوبرا مجنونه بالاحذيه تماما مثل كارينا كابور خان لديها مجموعة تُقدر بأكثر من 80 زوج من الأحذية.



10-بيباشا باسو

بيباشا باسو هو مجنونة ساعات وتحب جمعها من جميع العلامات التجارية الرئيسية.

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