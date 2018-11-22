لماذا ترتدي كايت ميدلتون الملابس نفسها أكثر من مرة؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - يلاحظ متابعو دوقة كاميريدج كايت ميدلتون أنها ترتدي في بعض المناسبات ملابس وفساتين ارتدتها في مناسبات سابقة.

ورغم أنها تعتني كثيراً بإطلالاتها، إلا أن زوجة الأمير وليام لا تتردد في تكرارها مع إضافة لمسات جديدة إليها.

فقد اختارت أثناء زيارة قامت بها مؤخراً إلى BBC في إطار محاربة التنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فستاناً قصيراً بلون التوركواز موقعاً من إيميليا ويكستيد.

ولوحظ أنه الفستان نفسه الذي ارتدته في مناسبتين مختلفتين في أبريل 2014 وفي ديسمبر 2015، كذلك تألقت خلال حفل عشاء أقامته مؤسسسة "رويال فاونديشن" بفستان أحمر طويل من دار "برين". وقد استعادته من مناسبة سابقة حضرتها في العام 2016.

وعن سبب هذا التكرار الذي لوحظ حدوثه كثيراً في الآونة الأخيرة، كشف موقع "جالا" الفرنسي أن خبيرة المظهر الخاصة بالدوقة وتدعى ناتاشا آرشر ستضع مولوداً جديداً في ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أنها متزوجة من المصوّر كريس جاكسون الذي لاحق مؤخراً الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل في زيارتهما الأخيرة لأستراليا والجوار، كما تبع الأمير تشارلز وكاميلاً باركر إلى أفريقيا.

وأثناء غيابها لم ترغب دوقة كامبريدج في الاستعانة بخبيرة مظهر أخرى، علماً أن ناتاشا تعمل لديها منذ العام 2007، وهي تنتظر عودتها في العام 2019.