بالفيديو .. رد فعل فنانة بحرينية عزباء عند ذكر كلمة "عانس"

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أثارت كلمة "عانس"، التي تطلق على المرأة غير المتزوجة، غضب الفنانة البحرينية، شيماء سبت.

وقالت الفنانة، خلال مقابلة لها في برنامج "في الصميم" على شاشة قناة "atv" إن هذه الكلمة هي مصطلح عنصري إلى أبعد الحدود، ورفضتها كليا.

وتابعت "ما في شي اسمه عانس. هذا مصطلح ابتكره العرب لأن العرب يحبون يدمرون أنفسهم"، مضيفة إلى أن هذه الصفات غير إيجابية وتزيد الإحباط.

وعما إذا كانت هذه الكلمة تزعجها، نفت ذلك وسألت "شنو يعني كلمة عانس؟" وتابعت: "هل يوجد قطار للزواج؟" شنو القطار؟".