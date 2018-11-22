نجوم الفن يحرصون على حضور ندوات مهرجان القاهرة

القاهرة - محمد عمار عدد من النجوم يحرصون على حضور مهرجان القاهرة وندواته منهم محمود حميده ويسرا وإلهام شاهين وليلى علوي ودلال عبد العزيز ورجاء الجداوي ومن النقاد طارق الشناوي ومن الفنانيين الشباب الذين يحرصون على متابعة المهرجان الفنانة هند صبري والفنانة دره ومنى زكي وأحمد حلمي ومنه فضالي ومنه شلبي

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