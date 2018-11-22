سعد الصغيّر يكشّف معاناته من حالة صحية حرجة منذ 3 سنوات

صدّم الفنان المصري سعد الصغيّر، متابعيه بكشّف معاناته من حالة صحية حرجة، منذ 3 سنوات.

وقال الصغير، خلال حلوله ضيفًا على برنامج "تخاريف"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، على شاشة "MBC1"، إنه تناول كمية كبيرة من الفلفل الحار أثناء زيارة قام بها إلى ليبيا، وأن ذلك أدى إلى تقطّع شرايين معدته وإلى حدوث نزف حاد لديه لمدة 4 أيام.

وذكر أن الأطباء لم يتمكنوا من إيقافه، وأنه قرر العودة إلى مصر، مضيفًا أن الطيار رفض السماح له بالصعود إلى الطائرة، بسبب تساقط الدم منه، كما طلب منه التوقيع على إقرار ينفي مسؤولية الطاقم عما قد يحدث له في الجو.

وتابع أن طبيبًا من جنسية خليجية، أنقذه من خلال تقديم علاج سريع له، أدى إلى توقف النزيف، كذلك قال إن الأطباء في مصر، رفضوا إدخاله إلى المستشفى بسبب سوء حالته، مضيفًا أن المنتج محمد السبكي والفنان أشرف زكي، قاما بالاتصالات اللازمة لذلك، وأن الأطباء قاموا بفحصه في الشارع.

وكشّف أن هؤلاء أكّدوا أنه في حالة خطر، وأن الأزمة قد تمر بسلام في حال بقي على قيد الحياة، حتى الساعة التاسعة صباحًا.