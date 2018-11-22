حبس محمد رمضان بتُهمة السبّ والتشهير بمدير عام قنوات "MBC"

عاقبت محكمة جنح قسم الدقي، الأربعاء، برئاسة المستشار حسام الدين بدوي، الفنان محمد رمضان بالحبس 6 أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه، وإلزامه بأداء 10 آلاف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا، في قضية السبّ والتشهير بمحمد عبدالمتعال مدير عام قنوات "MBC مصر"، في الجنحة رقم ١٠٨٦٦ لعام ٢٠١٨.

وظهر الفنان محمد رمضان في فيديو عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ونقلته كل المواقع الإخبارية المختلفة والوسائل الإعلامية وهو يسب محمد عبدالمتعال مدير عام قنوات "MBC مصر".