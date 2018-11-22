شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشبه على وكنز والدهم محمد رمضان وهو طفل؟ .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النجم محمد رمضان ،من أكثر النجوم تفاعلا مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بالإضافة الى أنه من هواة نشر الصور الخاصة على "انستجرام" ، وكان أخرها صورة أولاده على وكنز، وهو ما دفع العديد من محبى النجم محمد رمضان ، الى المقارنة فى الشبه بينه وبين أولاده فى مرحلة الطفولة .

على محمد رمضا

كنز محمد رمضان

محمد رمضان قبل 18 عاما

محمد رمضان وابنته

محمد رمضان وزوجته وابنهما

محمد رمضان ونجله وأعلن الفنان محمد رمضان ، أنه يقوم حاليا بتحضير مسلسل جديد للعرض فى شهر رمضان المقبل مع شركة سينرجي ، مؤكدا أنه عمل قوى ومختلف عن لتقديم جميع مسلسلاته السابقة .

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