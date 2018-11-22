شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عمر خيرت يحيي حفلا موسيقياً ضخماً على مسرح "سيد درويش" بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي مساء اليوم الخميس الموسيقار العالمي عمر خيرت حفلًا موسيقياً ضخمًا، على خشبة مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، بصحبة فرقته الموسيقية، يقام الحفل فى التاسعة مساء، حيث من المقرر حضور عدد من الممثلين والشخصيات العامة، بالإضافة إلى محبى ومعجبي خيرت فى الاسكندرية، ويعد الحفل إستكمالآ لسلسلة حفلات "خيرت" الشهرية، التى يحيها بالأتفاق مع دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، بعد توقف دام عدة أشهر عن نشاطه الأوبرالي الفني على مسرح سيد درويش تحديدًا.

عمر خيرت أحيا مؤخرًا عدة حفلات على المسرح الكبير بدار الأوبر المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ27، وآخر على مسرح الصوت والضوء بالأهرامات.