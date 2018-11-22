شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ولدت فكرة كليب الديفا سميرة سعيد "ازاي احب" بعد 16 سنة من طرحها ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بشكل مفاجئ ودون نية مسبقة طرحت النجمة سميرة سعيد كليب أغنية "ازاي احب" والتي قدمتها قبل 16 عاما ضمن ألبوم "يوم ورا يوم"، وتعود فكرة الكليب إلى أن سميرة كانت تخضع لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات وأثناء التصوير كانت "تدندن" أغنية "ازاي احب" من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان وتوزيع محمد مصطفى.ومن هنا جاءت الفكرة في تصوير الكليب من كواليس جلسة التصوير وبالفعل تم تصوير الكليب داخل حديقة منزل سميرة سعيد.

الديفا احيت مؤخرا حفل غنائي بالقرية العالمية بدبي، وذلك يوم الجمعة 16 نوفمبر الماضي ضمن موسم حفلات القرية العالمية.

آخر أعمال الديفا سميرة سعيد كانت أغنية "سوبر مان"، التى نالت إعجاب جمهور الديفا التى تتميز بالجرأة والتجديد فى جميع أغنياتها وكليباتها المصورة، وهي الأغنية التى استعانت الديفا فيها بفريق عمل أغنيتها "هوا هوا"، و"محصلش حاجه"، وهم الملحن بلال سرور، والشاعر شادى نور والموزع الموسيقى هانى يعقوب.