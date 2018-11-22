كتب امير فتحي في الخميس 22 نوفنبر 2018 05:05 مساءً -

شاهدوا.. إنفصال نجم شهير عن زوجته بعد زواج دام أكثر من 20 عاماً

أفادت تقارير إعلامية بأنّ روبرت دي نيرو، الممثل الأميركي الحائز على جائزة الأوسكار، وزوجته جريس هايتاور انفصلا بعد زواج دام أكثر من عشرين عاماً.

وبحسب وكالة “رويترز”، ذكرت مجلة “ذا هوليوود ريبورتر” وموقع “تي.إم.زي” المعني بأخبار المشاهير ومجلة “بيبول” نقلاً عن مصادر لم تكشف عن أسمائها، أنّ دي نيرو (75 عاماً) وهايتاور (63 عاماً) يعيشان منفصلين منذ بعض الوقت، وأضاف: “في بعض الأحيان الأمور لا تسير مثلما تأمل أو تريد”.

ودي نيرو هو ممثل ومخرج ومنتج أميركي من أصول إيطالية ولد في مدينة نيويورك في 17 آب 1943. ويعتبر أحد أفضل الممثلين في تاريخ السينما الأميركية على مرّ العصور. وقد حصل على جائزة الأوسكار مرتين، الأولى كأفضل ممثل ثانوي عام 1974 عن دور فيتو كورليوني الشاب في الجزء الثاني من فيلم العراب، والثانية كأفضل ممثل رئيسي عن فيلم الثور الهائج عام 1980.