مروى غروب تعلن عن مفاجأة في “البيت الابيض”

اعلنت شركة مروى غروب انها اتفقت مع قناة “الجديد” لبدء عرض الجزء الثالث من مسلسل “البيت الابيض” ابتداءً من شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

وغرّد صاحب الشركة المنتج مروان حداد معلناً الخبر السعيد وقال: “تعلن شركة مروى غروب انها اتفقت مع قناة الجديد على البدء بعرض جزء ثالث لمسلسل البيت الابيض ابتداء من شهر كانون الثاني ٢٠١٩”.

واضاف مشيراً ان شخصيات ستغادر العمل وآخرى جديدة ستدخل وقال: “سيغادر بعض شخصيات الجزءين الاول والثاني ويدخل بالتوازي شخصيات جديدة”.

لا شك في ان تجديد التعاون بين محطة “الجديد” وشركة مروى غروب على جزء ثالث من المسلسل ما هو الا دليل على نجاحه على الرغم من المنافسة الدرامية الشديدة، فقد حجز “البيت الابيض” لنفسه مكاناً بين الجمهور وسيعود بشخصيات وتطورات جديدة ومختلفة.

وكان الجزء الثاني من “البيت الأبيض” قد انطلق عرضه مع الكثير من الاحداث منها انقلابات عاطفية وفضائح كبيرة ومحورية، والتشويق هو العنوان الأكبر لكل الحلقات.

المسلسل بطولة جويل داغر، جيسكار ابي نادر، كاتيا كعدي، ميشال حوراني، جهاد الأطرش، شيرين ساسين، جوزف حويك، ومجموعة من الممثلين انتاج مروى غروب، كتابة كريستين بطرس ومن اخراج كنان اسكندراني.