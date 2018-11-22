كتب امير فتحي في الخميس 22 نوفنبر 2018 03:50 مساءً -

شاهدوا.. الحريري ينسحب من تهاني عيد الإستقلال تجنباً لمصافحة السفير السوري! انحسب الرئيس المكلف سعد الحريري من تهاني عيد الإستقلال تجنباً لمصافحة السفير السوري علي عبد الكريم علي.

يوم عيد الاستقلال 22-11-2018



يوم عيد الاستقلال 22-11-2017



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