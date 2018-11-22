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شاهدوا.. الحريري ينسحب من تهاني عيد الإستقلال تجنباً لمصافحة السفير السوري!

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مايا محمد 0 0

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كتب امير فتحي في الخميس 22 نوفنبر 2018 03:50 مساءً -

شاهدوا.. الحريري ينسحب من تهاني عيد الإستقلال تجنباً لمصافحة السفير السوري!

شاهدوا.. الحريري ينسحب من تهاني عيد الإستقلال تجنباً لمصافحة السفير السوري!

شاهدوا.. الحريري ينسحب من تهاني عيد الإستقلال تجنباً لمصافحة السفير السوري!

انحسب الرئيس المكلف سعد الحريري من تهاني عيد الإستقلال تجنباً لمصافحة السفير السوري علي عبد الكريم علي.
يوم عيد الاستقلال 22-11-2018

يوم عيد الاستقلال 22-11-2017

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