محمد فؤاد يضمّ ثلاث أغنيات جديدة لألبومه المنتظر

متابعة الخليج 365: يواصل الفنان المصري محمد فؤاد العمل على ألبومه الجديد “سلام”، حيث ضمّ إلى العمل 3 أغاني جديدة يقوم حاليًا بتسجيلها.

قال محمد فؤاد: “لم أنوِ تمامًا تأجيل الألبوم، ولكن بعد انتهائي منه، وطرح البرومو الخاص به وجدت أفكارًا جديدة، وكانت المحصلة ثلاث أغانٍ قررت ضمها للألبوم”.

وتابع محمد فؤاد تصريحاته: “بالطبع غير راضٍ عن فترة الغياب، ولكن خلال هذا الوقت كان من المستحيل أن أقدم أي أعمال جديدة في ظل أحوال الاضطراب التي مررنا بها جميعًا، وسيكون الألبوم الجديد متاحًا للجمهور، بالتزامن مع بداية العام الجديد”.

الجدير بالذكر أن آخر ألبومات محمد فؤاد كان بعنوان “ابن بلد”، وطرحه خلال موسم صيف عام 2010.