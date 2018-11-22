كيف هنأ تامر حسني النجمة الكبيرة فيروز بيوم ميلادها؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - نشر المطرب المصري تامر حسني عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة للمطربة اللبنانية الكبيرة فيروز في مناسبة يوم ميلادها.

وكتب معلقاً على الصورة: "كل سنة وأنت طيبة يا أجمل أصوات الدنيا"، ليتلقى آلاف التعليقات والإعجابات بهذه المبادرة التي تنم عن وفاء وعشق كبير لأسطورة الطرب "جارة القمر" فيروز.

تامر مازال يعيش انتشاء اعتلاء فيلمه "البدلة" قمة إيرادات السينما بعد أن تخطى حاجز الـ 60 مليون جنيه متخطياً كل أرقام الإيرادات في السينما المصرية كلها، وهو ما شجعه للتحضير للجزء الثاني من الفيلم لعرضه في موسم عيد الفطر المقبل.