شكرا لقرائتكم خبر عن أروى جودة: مليش علاقة بـ "قيد عائلى" ولا أعرف أى شىء عن المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الفنانة أروى جودة، ما تردد في الفترة الأخيرة حول مشاركتها في مسلسل "قيد عائلي"، والذي يجمع العديد من الفنانين ومنهم ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، وهو من تأليف محمد رجاء، إخراج تامر حمزة.

وأكدت "أروى" فى تصريحات خاصة ، أن مسلسل "قيد عائلي"، لم يعرض عليها، قائلة: "لم أشارك في العمل لأنه لم يعرض علي ولا أعرف مصدر هذه الأخبار"، وفي سياق آخر، أكدت أنها تقوم حاليًا بقراءة العديد من السيناريوهات، ولكن لا يوجد أي عمل فنى استقرت عليه حتى الآن.

يذكر أن أروى جودة، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "أبو عمر المصري"، بطولة أحمد عز، منذر رياحنة، أمل بشوشة، محمد جمعة، وآخرون، ومن إخراج أحمد خالد موسى، كما حضرت مؤخرا حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الاربعين.