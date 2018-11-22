شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسائل نجوم الفن احتفالا بعيد الاستقلال اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عدد من الفنانين ، بعيد الاستقلال اللبنانى والذى يحل اليوم 22 نوفمبر1946، بذكرى انسحاب القوات الفرنسية.

هنأت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، الشعب اللبناني بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال، ونشرت "ميريام" عبر حسابها على موقع تبادل الصور "انستجرام"، قائلة: " كل سنة وأنتو بخير بعيد الاستقلال وبتمنى بالسنين اللي جايى انو الفرحة ما يكون فيها غصّة وننعم ببلد خالي من الفساد والاستغلال ومليان راحة بال لكل اللبنانيين".



ميريام فارس

كما احتفلت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، عبر حسابها على انستجرام، بعيد الاستقلال اللبناني قائلة: "لبنان الكرامة والشعب العنيد، بتمنى كل شي حلو لبلدي وشعبه، مستقبل أفضل لأجمل بلد بالعالم لبنان".



رزان المغربى

وكتب الفنان عاصى الحلانى، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلا: " كل عيد استقلال و اهلنا بخير كل عيد وجيشنا درع الوطن انتم المعنى الحقيقي للعيد لكن استقلالنا لا يكتمل الا بوحدة قرارنا ولم شملنا وببناء الدولة القوية و الغاء الطائفية السياسية ليكون كل اللبنانيين متساوين وتكون العدالة و المساواة أساس هذا الوطن".



عاصى الحلانى

فيما كتبت الفنانة ديانا حداد عبر تويتر، قائلة: " عقبال المليون للبنان وان شاء الله دائما مرفوع الرأس و حتضل مرفوع راس يا وطنى".



ديانا حداد

هنأ الفنان صابر الرباعي الشعب اللبناني بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال ونشر "صابر" صورة لعلم لبنان على إنستجرام، وكتب قائلا: "دمت شامخا عاليا لبنان الحبيب وكل عيد وشعبك بألف خير وازدهار".



صابر الرباعى

أما الفنانة كارول سماحة نشرت فيديو لها وهي تغني أغنية "لبنان يا قطعة من السما" للفنان الكبير وديع الصافي، عبر حسابها على إنستجرام وكتبت عليه تعليقا: "لبنان يا قطعة من السما، كل سنة وبلدي لبنان وأهلو بخير، عيد الاستقلال اللبناني".

بينما كتبت يارا في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "صباح العيد.. صباحي وطني.. كل عيد استقلال وإنتوا ونحنا بألف خير".



يارا