شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بعد 16 سنة سميرة سعيد تطرح كليب "إزاي أحب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الديفا سميرة سعيد كليب أغنية "ازاي احب" والتي قدمتها قبل 16 عاما ضمن ألبوم "يوم ورا يوم" بروح حديثة، حيث أعادت تقديم الأغنية بنفس التوزيع والموسيقي على فيديو بطريقة حديثة وكأن الأغنية قدمت 2018 ولم يمر عليها 16 عاما.

أغنية "إزاى أحب" من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان وتوزيع محمد مصطفى والمتابع للديفا سميرة سعيد هو الذي يستطيع أن يعي أن الأغنية قدمت قبل 16 عاما ، أما الأجيال الجديدة فستشعر أن الأغنية وكأنها انتاج حديث.

الديفا احيت مؤخرا حفل غنائي بالقرية العالمية بدبي، وذلك يوم الجمعة 16 نوفمبر الماضي ضمن موسم حفلات القرية العالمية والذي بدأ يوم 2 نوفمبر ويستمر حتى 5 أبريل.

آخر أعمال الديفا سميرة سعيد كانت أغنية "سوبر مان"، التى نالت إعجاب جمهور الديفا، وهي الأغنية التى استعانت الديفا فيها بفريق عمل أغنيتها "هوا هوا"، و"محصلش حاجه"، وهم الملحن بلال سرور، والشاعر شادى نور والموزع الموسيقى هانى يعقوب.