كتب امير فتحي في الخميس 22 نوفنبر 2018 02:52 مساءً -

شاهد.. مخلوقات غير مألوفة في مياه تايلاند نصف قرود ونصف بشر!

كشف مجموعة من السياح في تايلاند عن مخلوقات غير مألوفة لمدة نصف ساعة وصوروها بالكاميرا.

وانتشر على يوتوب الفيديو الذي صوره سياح لأغرب مخلوقات رأوها في حياتهم، ووصف شهود العيان هذه المخلوقات التي اكتشفوها خلال رحلة سياحية في مياه خليج رايلي بمقاطعة كرابي التايلاندية بـ “نصف قرود ونصف بشر”.

ووفقا للسياح استمرت الطقوس الغريبة لهذه المخلوقات حوالي 30 دقيقة على أنغام موسيقى عزفها أفراد هذه المجموعة الغريبة.

وقال جمال كاوايا مصور الفيديو: ” لقد كان المشهد سرياليا للغاية، لم أشهد مثله من قبل”.

وكتب أحد المعلقين المشككين بالفيديو: “أنا لا أؤمن بهذه الأشياء عادة، لكن ما شاهدته شيء غريب حقا”.

وذكرت صحيفة ميرور أن متابعي الإنترنت الذين شاهدوا الفيديو وشككوا في صحته كانوا على حق، لأن هذا المشهد هو من فيلم حرب النجوم، ويصور كائنات الأيوك الخيالية.