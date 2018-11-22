كتب امير فتحي في الخميس 22 نوفنبر 2018 02:52 مساءً -

شاهدوا.. أسوأ وأجمل إطلالات حفل افتتاح القاهرة السينمائي الـ40

شرعت دار الأوبرا المصرية أبوابها لاستقبال نجوم العالم العربي في افتتاح الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي. وقد شهد الحفل حضورًا لافتًا للنجمات العربيات اللواتي حرصن على اختيار إطلالات تليق بالمناسبة فنجح البعض وأخفق البعض الآخر بهذه المهمة.

وبحسب “العربية نت” تمثلت أفضل الإطلالات في تألق التونسيّة درّة زروق بثوب أسود تزيّن بالتطريز الذهبي، ولفتت الأخوات حمدان الأنظار بإطلالاتهن الأنيقة، فقد اختارت ميس ثوباً من الساتان الأخضر فيما تألّقت دانا بثوب من المخمل النيلي واعتمدت ميّ ثوبًا أبيض طويل.

كما لفتت الممثلة المصريّة نيللي كريم الأنظار بثوبها واختارت ريهام حجّاج ثوبًا بكتف واحدة تميّز بتطريزه الكثيف وبلونه الأحمر، بينما اعتمدت السورية نسرين طافش ثوبًا من المخمل الأسود وقد نسّقته مع مجوهرات ماسيّة وحقيبة صغيرة.

أما عن أسوأ الإطلالات فتمّ تصنيف إطلالة المصريّة إلهام شاهين على أنها واحدة من أسوأ إطلالات هذا الحفل، فثوبها الفضي سلّط الضوء على عيوب جسمها كما أن خيارها للمجوهرات لم يكن موفقًا.

وجاءت إطلالة المصرية ناديا الجندي مخيبة للآمال أيضًا، بالإضافة لإطلالة أخرى سيئة وهي للفنانة رانيا يوسف التي اختارت بدلة سوداء ترافقت مع ربطة عنق.

وكذلك اعتمدت المصرية غادة عادل ثوبًا سلط الضوء على زيادة الوزن التي اكتسبتها مؤخرًا، وجاءت إطلالة شيرين رضا جاءت مخيّبة للآمال وبعيدة عن البساطة.

أفضل الإطلالات:



أسوأ الإطلالات: