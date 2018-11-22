حبيب جينيفر لوبيز يقدم لها هدية غير تقليدية

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قدم اليكس رودريجيز، لاعب البيسبول الأمريكي الشهير، وحبيب النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز، وأهداها هدية مميزة، وغير تقليدية، وذلك بمناسبة الكريسماس، ليس لها فقط بل أيضاً للأسرة جميعاً، وهذا كما ورد بموقع Access.

وبعد تفكير طويل من لاعب البيسبول الشهير، وجد أن جينيفر لوبيز، لديها كل شىء وهى بالفعل لا تحتاج إلى أى شىء، فبدلاً من إهدائها هدية مادية قرر أن تكون شىء معنوى، حيث علم أن هناك عرض بمكان يبيع ملابس واكسسوارات بالتجزئة وهو أن كل دولار يدخل هذا المكان سيتبرع صاحب المكان بمليون جنيه أمامه كتبرع لجمعية ” Boys & Girls Clubs” وهى الجمعية التى تساهم فى مساعدة الأطفال التى تحتاج أى نوع من المساعدة سواء المعنوية أو المادية.

وكانت النجمة العالمية البالغة من العمر 49 عاما، تخطط لتمضية بعض الأوقات الثمينة مع أولادنا وحفر الذكريات، فرأت أنه من الأفضل أن تصطحب أطفالهم هي وحبيبها، فى جولة إلى الجمعية وتعليم أولادهم الأربعة معنى العطاء فى عيد الشكر والكريسماس معاً، وذلك بحسب ما أكده اليكس رودريجيز.

وكانت النجمة والمطربة الأمريكية المثيرة جينيفر لوبيز، قد خطفت أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها اللامعة والمثيرة على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية “AMAs” في دورته الـ 46 لعام 2018، والذي أقيم على مسرح مايكروسوفت في مدينة لوس أنجلوس.

وشهد حضور الحفل عدد كبير من النجوم، وكان منهم تايلور سويفت وبوست مالون ودريك ومارشميلو وإيد شيران ودوا ليبا وكاميلا كابيلو وكاردي بي وخاليد وبرونو مارس وزيد وبيونسيه وجاي زي وآريانا جراندي وشون مينديز وغيرهم.

وكانت النجمة والمطربة الأمريكية قد حضرت إحتفالية خيرية تحت عنوان ” Great Sports Legends Dinner” لعام 2018 والتي أقيمت في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، مع حبيبها لاعب البيسبول الشهير إليكس رودريجيز.

وظهرت النجمة العالمية بإطلالة مشرقة وبراقة، حيث ارتدت ملابس باللون الابيض حملت إمضاء دار أزياء ” Sally LaPointe “.