خطيب باريس هيلتون السابق يطالب باستعادة خاتم خطوبتهما

متابعة بتجــــــــــــــرد: كشف مصدر مقرب من النجم الشهير كريس زيلكا، أنه يريد استعادة خاتم الخطوبة الذي تبلغ قيمته 2 مليون دولار من خطيبته السابقة النجمة الشهيرة باريس هيلتون، بعد انفصاله عنها، بالرغم من أنه لم يدفع ثمن الخاتم.

ووفقًا لما نشره موقع TMZ الإخباري، فيجب على باريس هيلتون أن تعيد خاتم خطوبتها الذي يزن 20 قيراطا من الألماس إلى خطيبها السابق كريس زيلكا، حيث ينص القانون على أنه في حالة فسخ الخطوبة عن طريق المرأة تُعيد للرجل خاتمه.

وأكد مصدر مقرب من الثنائي أن علاقتهما تدهورت بعدما كانا معًا لمدة عامين، وأن باريس هيلتن سوف تركز على عملها الخاص، في حين سيعود كريس إلى التمثيل والفن.