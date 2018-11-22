إلغاء عرض مسلسل Salvation بعد موسمين!

متابعة الخليج 365: أعلنت شبكة CBS التليفزيونية، إلغاء عرض مسلسل Salvation الشهير، بعد موسمين فقط من عرضه. ولم تكشف الشبكة عن السبب وراء إلغاء عرض المسلسل وسط تساؤلات كثيرة من الجمهور ومتابعي العمل. الجدير ذكره أن مسلسل Salvation يشارك في بطولته كل من النجوم إيان أنتوني دايل، سانتياجو كابريرا، جينيفر فينينج، تشارلي رو، شازي راجا وجاكلين بايرز.

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