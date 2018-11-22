رسالة مؤثرة من فارس كرم إلى والده الراحل: “إنت العيد”

متابعة الخليج 365: احتفل النجم اللبناني فارس كرم بعيد ميلاد والده الراحل بكلمات مؤثرة جدًا عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر فارس كرم صورة لوالده وأكد بتعليقه عليها أنه سيحتفل في كل عام بعيد ميلاد والده فكتب: “كل سنة و كل يوم رح احتفل فيك وبعيدك لأنك احلى شي عشتو بحياتي انت العيد”.

الجدير ذكره أن والد فارس كرم، توفي يوم 14 تشرين الأوّل/أكتوبر، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على مشاركة زميلهم حزنه وتقديم واجب العزاء له.