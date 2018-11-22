متابعة بتجــــــــــــــرد: نشر النجم السوري باسل خياط صورة عبر حسابه الرسمي على انستغرام له برفقة ابنه شمس وشقيقه محمد. وقد علّق باسل خياط على الصورة مكتفياً بوضع رمز القلب التعبيري. واللافت أن الصورة نالت ردود فعل كثيرة وعلّق عليها أحد رواد الانترنت بالقول “مين منكم باسل؟”

شكرا لقرائتكم خبر عن باسل خياط ينشر صورة له مع ابنه وشقيقه… لن تُصدّقوا الشبه بينهم! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بتجرد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بتجرد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .