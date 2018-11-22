أدهم نابلسي يتصدّر في 24 ساعة!

متابعة الخليج 365: بدأ النجم الأردني أدهم نابلسي يحصد نجاح أغنيته الجديدة “هو الحب” بعد ساعات قصيرة جدًا على طرح العمل المصوّر الخاص بها إلكترونيًا.

وحقق كليب أغنية “هو الحب” في فترة لا تتعدَ الـ24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة عبر قناة أدهم الرسمية على “يوتيوب” متصدّرًا قائمة الفيديوهات الأكثر تداولًا (Trending) عبر الموقع الشهير عالميًا.

وانهالت التعليقات على أدهم نابلسي من الجمهور فور إطلاق العمل، حيث أعرب محبّوه عن إعجابه بالأغنية والكليب عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

الجدير ذكره أن أغنية “هو الحب” من ألحان أدهم نابلسي نفسه، كلمات علي المولى وتوزيع عمر صبّاغ، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج بهاء خدّاج وتم تصويره بتقنيات عالية وسط فكرة مميّزة تعكس موضوع الأغنية الذي يتناول فيها أدهم جنون الحبّ.

لمشاهدة فيديو كليب “هو الحب”: