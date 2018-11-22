بالفيديو .. إدوارد يكشف أسرار ياسمين صبري

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - عرض الفنان إدوارد خلال برنامجه "القاهرة اليوم" الذي يعرض على فضائية "اليوم" مقطع فيديو لتدريب الفنانة ياسمين صبري في النادي الرياضي.

وأشار إدوارد إلى أن هذه التمرينات بسبب دخول ياسمين تصوير مسلسل جديد لرمضان المقبل.

وأوضح في الفيديو الذي عرضه الجدية الكبيرة التي تمارس بها ياسمين صبري التمرينات، مؤكداً أنه لم يشاهد أي فنانة تخوض التمرينات بهذا الشكل، وقال إن عمرو دياب نفسه لم يفعل مثلما تفعل ياسمين.

وعلق على الفيديو قائلاً إن ياسمين صبري "مبتهزرش في الجيم".

وكانت ياسمين نشرت هذا الفيديو على حسابها في "إنستجرام"، إلا أنها حذفته بعد يوم واحد رغم تحقيقه نسبة مشاهدة عالية.