بالفيديو- ادهم نابلسي في المركز الاول والسبب “هو الحب”

اطلق الفنان ادهم نابلسي اغنية جديدة بعنوان “هو الحب” على طريقة الفيديو كليب تحت ادارة المخرج بهاء خداج الذي نقل كلمات الاغنية العاطفية الى الصورة ضمن فكرة تتحدث عن الحب وجنونه.

اغنية “هو الحب” كلمات علي المولى، الحان ادهم نابلسي، توزيع عمر صباغ. ويقول مطلعها: لما بتغيب عن وعيك/وتعمل اشيا مش طبعك/لما فجأة تتغيّر/يعني بتحب

وقد شاركت الممثلة زينة مكي في بطولة الكليب الذي تخطى حاجز الـ 1.400.000 مليون مشاهدة بعد اقل من 48 ساعة على طرحه على قناة ادهم على يوتيوب. واحتل المركز الاول ضمن الكليبات الاكثر TRENDING.

ويعتبر هذا العمل هو الاول لـ ادهم بعد قضية احتجازه في مفرزة بعبدا في لبنان عقب الخلاف الذي وقع بينه وبين مدير اعماله السابق الملحن رامي الشافعي. لقراءة الخبر: تغطية- ادهم نابلسي يروي لأول مرة حادثة توقيفه… فماذا كشف؟