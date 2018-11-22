شكرا لقرائتكم خبر عن فى يوم ميلاده .. وائل جسار اعتزل الغناء مرتين ووقع فى حب معجبة وتزوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعد النجم وائل جسار من أهم مطربي الجيل الحالى فى الوطن العربى منذ انطلاقه فتميز بالصوت الشرقى ومزجها بالموسيقى الحديثة، فحقق نجاحات كبيرة على مستوى الوطن العربى كله، واشتهر وائل جسار بأغنية "مشيت خلاص" فى مصر ثم بدء انطلاقه بغناء تترات العديد من المسلسلات بداية من مسلسل "الدالى" للراحل نور الشريف وبعدها مسلسل "كيد النسا" لفيفى عبده وسمية الخشاب و" الزوجة الرابعة"، لمصطفى شعبان وغيرها من المسلسلات.

كما قدم العديد من الأغانى فى الأفلام منها فيلم " الروليت" و" الريس عمر حرب" والأغنية الشهيرة التى قدمها فى فيلم "365 يوم سعادة" للنجم أحمد عز، حيث بدأ جسار مشواره الفنى عام 1986 وقدم اكثر من 10 البومات غنائية بخلاف الاغانى السينجل التى لجأ اليها فى الفترة الأخيرة.

تزوج جسار عام 2005 من ميرى مقداسى وأنجب منها طفلين والكثير لا يعرف أنه تعرف عليها خلال حفل غنائى وجذبت انتباهه لها بنظراتها، ونجحت بالفعل فى التعرف عليها وتحولت علاقة الصداقة بينهما إلى قصة حب كبيرة، كما يؤكد وائل جسار في تصريحات سابقة له، أن جمال زوجته الداخلى وشعورها دائمًا بالرضا، وتفهمها لطبيعة عمله، سبب استمرار علاقتهما بنجاح حتى الآن.

ويصف جسار دائما المرأة بأنها نصف المجتمع ونصف الرجل وأن الرجل لابد له ألا ينكسر لأى سبب سوى حينما يخطئ ولكن في الحب لابد للرجل ألا ينكسر.

واعتزل وائل جسار الغناء مرتين الأولى فى فترة مراهقته حيث كان يشارك فى إحياء العديد من الحفلات الغنائية بطفولته ولكن خلال مرحلة التحول من الطفل الى الشباب قرر الابتعاد عن الغناء بسبب بعض التغييرات فى صوته، أما المرة الثانية التي اعتزل بها وائل الغناء كانت بسبب انشغاله بأداء الخدمة العسكرية ولكن بعد انتهائها عاد بقوة إلى جمهوره من خلال طرح العديد من الألبومات الناجحة.