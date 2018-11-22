شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كيف هنأ الفنانون العرب لبنان بعيد الاستقلال الـ75؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل لبنان، اليوم الخميس، الموافق 22 نوفمبر، بعيد الاستقلال الـ75، حيث تقدم العروض العسكرية للجيش بحضور الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، ورئيس الوزراء سعد الحريرى، ورئيس البرلمان نبيه برى.

وإلى جانب الاحتفالات الرسمية، احتفى عدد من الفنانين اللبنانيين والعرب، بعيد استقلال الجمهورية اللبنانية فى ذكراه الـ75، كلًا على طريقته الخاصة، فمن جانبها نشرت الفنانة هيفاء وهبى، صورة لعلم بلادها وعلقت عليها "كل سنة ولبنان باقى بالقلب (Happy 75th Independance Day)"، فيما نشرت ميريام فارس، صورة شخصية لها مرسوم عليها علم لبنان، وعلقت "كل سنة وأنتو بخير بعيد الاستقلال وبتمنى بالسنين اللى جايى إنّو الفرحة ما يكون فيها غصّة وننعم ببلد خالى من الفساد والاستغلال ومليان ببحبوحة وراحة بال لكل".

ومن جانبها، هنأت الفنانة إليسا، اللبنانيين، حيث كتبت "عيد استقلال سعيد يا لبنان العزيز، كنت آمل أن تكونوا أفضل مع الاحتفال بيوم استقلالكم الخامس والسبعين، لكنى لم أفقد الثقة فى هذا البلد ولن أفقد الأمل أبداً"، كذلك نشرت الفنانة نانسى عجرم، تغريدة مقتضبة للتهنئة قالت فيها "عيد استقلال سعيد".

كما هنأ الفنان التونسى صابر الرباعى، الشعب اللبنانى بعيد استقلاله، وقال: "دمت شامخًا عاليًا لبنان الحبيب وكل عيد وشعبك بألف خير وازدهار"، بينما كان للنجمة اللبنانية ماجدة الرومى، طريقتها الخاصة فى التهنئة، حيث نشرت مقطع فيديو بصوتها وهى تهنئ وطنها، وتغنى، معلقه على الفيديو "وقف السما لبنان.. يوبيل لبنان.. استقلال لبنان"، وعلى خطاها، جاءت تهنئة مشابهة من الفنان رامى عياش، الذى نشر أيضًا أغنية وطنية له من أحدى الحفلات، وعلق عليها "على أمل البكرا يحمل الأفضل.. كل استقلال وأنتوا بألف خير وسلام وأمان.. لبنان.. عيد الاستقلال".



