شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد سكارليت جوهانسون.. شاهد المرأة الأكثر إثارة فى العالم بطفولتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم نجمة هوليود سكارليت جوهانسون بعيد ميلادها الـ 34 وسط احتفاء من كافة محبيها وعشاقها على مستوى العالم الذين يعشقون سكارليت منذ ظهورها على الساحة لما تتمتع به من جمال صنفت بسببه على أنها أكثر نساء العالم إثارة وفقاً لعدة تصنيفات.



سكارليت جوهانسون

سكارليت التي قدمت فى مسيرتها العديد من الأعمال المميزة طوال مشوارها نالت على إثرها جوائزة كثيرة ربما اعتاد محبوها على مشاهدتها وهي فى أجمل حال بعد شهرتها على الساحة، ولكن ربما لم يشاهدها إلا قلائل حينما كانت طفلة نحتفل بميلادها بالتعرض إلى صورة نادرة لها حينما لم تتخط سنة من عمرها، وظهرت خلالها ببراءة الأطفال فلم تكن تعلم وقتها أنها ستصل لما وصلت إليه من شهرة واسعة على مستوي العالم.



سكارليت جوهانسون طفلة

على جانب آخر حصلت نجمة هوليود مؤخراً على جائزة أفضل نجمة سينمائية لعام 2018 عن دور الأرملة السوداء التي تشارك به فى سلسلة أفينجرز ونالت استحسان الجمهور الذي صوت لها لتحصل على الجائزة التي أهدتها إلى جنود الجيش الأمريكي فى لافتة وصفتها المواقع بالطيبة وأثنت عليها لأنها قالت أن الجنود يستحقوا الشكر من الجميع لحمايتهم البلاد.