شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد: الثقة الشديدة أوصلتنى إلى حد "الغرور" وأبعدتنى عن الساحة الإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخجل والتركيز فى الأدوار منعونى من التواصل مع الإعلام

لم تأت الفرصة للتعاون مع كبار المخرجين .. والناس مشغولة بتفسير ما يشاهدونه فقط ولا يبحثون عن الحقيقة

"حين ميسرة" فتح عيون الإعلام على مصطلح "العشوائيات".. ومولانا لم يوضع فى مكانته الحلوة

النجم عمرو سعد، أحد أكثر الفنانين الذين حققوا نجاحات متوالية خلال السنوات الأخيرة، وبدأ سعد حياته الفنية نهاية التسعينات عندما وقف لأول مرة أمام الكاميرا فى دور صغير بفيلم «الآخر» للمخرج يوسف شاهين، ثم فيلم «المدينة» للمخرج يسرى نصر الله.

واجه الفنان الشاب الكثير من الصعوبات والتحديات فى مطلع حياته الفنية، ولكنه اجتازها ليصبح واحدًا من أشهر وأنجح نجوم جيله.

بدأ عمرو سعد طريق النجومية فى السينما بعد فيلمه الشهير «حين ميسرة»، الذى حقق أعلى إيرادات وقت عرضه، بمبلغ 21 مليون جنيه مصرى، وكان وقتها ثمن تذكرة السينما لا يتعدى 10 جنيهات، وهو الفيلم الذى فتح المجال أمام طرح قضايا العشوائيات فى السينما، وسار على نهجه عدد من الأفلام، ومنها «إبراهيم الأبيض، عبده موتة، القشاش، وغيرها».

وبعد فيلم «حين ميسرة»، قدم عمرو سعد فيلم«دكان شحاتة»، ليؤكد على نجوميته ويستمر فى طريق النجاح والتألق، بأعماله السينمائية «الكبار، حديد، ريجاتا، أسوار القمر»، حتى وصل إلى قمة النجاح بفيلم «مولانا» تأليف الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، وإخراج مجدى أحمد على، والذى حقق نجاحا جماهيريا ونقديا وتم عرضه فى محافل عربية ودولية ونال عمرو سعد أكثر من جائزة عن هذا الفيلم.

وفى حواره مع «الخليج 365»، كشف عمرو سعد أسباب اختفائه الإعلامى، وتفاصيل آخر مستجدات أعماله الفنية.

لماذا لم يعرض مسلسلك «بركة» فى رمضان 2018؟

- هذا التأجيل جاء فى مصلحة المسلسل وهو ما رأته شركة سينرجى المنتجة للعمل، حتى لا يضيع الجهد المبذول فيه، خاصة أن تحضيرات العمل استغرقت وقتًا طويلًا، وتعرضنا أثناء التصوير لظروف صعبة، ولذلك قررت الشركة تأجيل عرضه حتى يكون لدينا وقت لإعادة ترتيبات الحلقات والمشاهد والموسيقى التصويرية وغير ذلك، لاسيما أن العمل يضم العديد من المفاجآت، والشخصية التى أقدمها هى شخصية كوميدية، بالإضافة إلى «اللوك» الجديد الذى أظهر به خلال هذا المسلسل.

وما هى طبيعة الشخصية التى تقدمها خلال الأحداث؟

- بركة هو شخص يأتى من الصعيد مع والدته، ويعيشان فى القاهرة ومع الوقت يتورط فى مشاكل كثيرة بسبب أصحاب النفوذ، ولا يقف إلى جواره فى مواجهة هذه المشاكل إلا والدته وبنت الجيران التى تحبه، والمسلسل يتناول العديد من القضايا المهمة والرسائل التى تفيد المجتمع والشباب.

وهل شعرت بحزن عندما تم تأجيل العرض فى رمضان الماضى؟

- بالتأكيد شعرت بالحزن فى البداية، وهذا أمر طبيعى، ولكن بعد تفكير فى الأمر وجدت أن توقف المسلسل جاء فى مصلحة الجميع، خاصة أن الوقت كان يداهمنا وضيق الوقت جعلنا نفكر فى السرعة والإنجاز، وبالتأكيد كانت هناك أشياء لن تكتمل، وبالتالى فإن التأجيل أعطانا فرضة لإعادة ترتيب الأوراق لتقديم عمل درامى ينال إعجاب الجمهور.

ومتى يعرض مسلسل بركة؟

- يتبقى لنا ما يقرب من 20 يومًا وينتهى التصوير، وبعدها يدخل العمل مرحلة المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية وخلافه، وقررت الشركة المنتجة للمسلسل عرضه فى رمضان المقبل 2019.

قدمت العام الماضى مسلسل «وضع أمنى»، فلماذا لم يحقق النجاح المطلوب؟

- مسلسل «وضع أمنى» واجه العديد من المعوقات، خاصة بعد نقله من الشركة التى كانت ستقوم بإنتاجه، إلى شركة سينرجى بالاتفاق مع المنتج تامر مرسى، و أخذت التحضيرات وقتًا طويلًا، وتعطل التصوير أكثر من مرة، كما تغير المخرج، ومع السرعة والاستعجال لضيق الوقت لم ينل حظًا وقت عرضه، رغم أن العمل جيد ويحمل مضامين إنسانية كبيرة، ولكن النجاح و الفشل رزق من ربنا.

ولماذا يتهمك الإعلام بالتعالى؟

- هذا اتهام غير صحيح، وكثيرًا ما نكون صورة ذهنية غير صحيحة عن الناس دون سابق معرفة، وأعترف أننى ساهمت بشكل كبير فى هذه الشائعة، لأننى خجول، وفاشل فى الحديث أمام كاميرات الإعلام، وأركز فقط فى المحتوى والمضمون الذى أقدمه أمام كاميرات التصوير، وكثيرًا ما أتجنب الظهور الإعلام لخجلى الشديد، وذلك منذ أن بدأت أول أفلامى «حين ميسرة»، حتى فيلم «مولانا»، ولذلك يشعر الناس أننى متعالى و لا أحب الظهور.

وهل تسبب هذا الخجل فى تأخر مسيرتك الفنية؟

- فعلًا، ودفعت ثمنًا غاليًا بسبب خجلى، وعدم التواصل الإعلامى والسوشيال ميديا، فالناس لا تعرف عمرو سعد على حقيقته، وعلى سبيل المثال بعدما قدمت فيلم حين ميسرة، وحصد أعلى الإيرادات وقتها، لم أستغل هذا النجاح، وانطويت بسبب خجلى وهروبى من الإعلام، وهو ما كلفنى ثمنًا غاليًا وأهدر الكثير من حقوقى.

يقال إنك تميل لتقديم أبعاد دينية وسياسية فى أفلامك وهو ما أبعدك عن الصفوف الأولى؟

- هذا غير صحيح، وأود أن أصحح هذه المعلومة، فأنا قدمت 5 أفلام كلها تتحدث عن هموم الناس والشباب، وتناولت قضايا الشارع المصرى الحقيقى، وهو ما يجب أن يقدمه الفنان للجمهور، سواء يقدم أعمالًا كوميدية أو تراجيدية، وقدمت خلال أعمالى رسائل للمجتمع ومنها ما قدمته خلال فيلم «حين ميسرة» وفيلم «مولانا» الذى نال إشادات كبيرة من النقاد والجمهور المصرى والعالمى.

يقال إنك تتدخل فى عمل المخرج وتصر على وجهة نظرك لذلك يهرب منك المخرجين؟

- هذا غير صحيح على الإطلاق، ولا أعرف مصدر هذه الشائعة، ويمكن سؤال المخرجين الذين تعاونت معهم، فأنا لا أتدخل فى الاختيارات أو عمل المخرجين، ولكن أقدم وجهة نظرى فى بعض الأشياء لصناع العمل نظرًا لأن العمل يحمل اسمى وأحرص على أن يخرج بأفضل صورة، ولذلك أعرض وجهة نظرى فى بعض التفاصيل وهو ما يقوم به كل فنان حريص على أعماله وجمهوره.

زملاؤك سبقوك فى التعاون مع كبار المخرجين، فلماذا لا تسعى للتعاون مع مخرجين كبار مثل شريف عرفة وأحمد نادر جلال وغيرهم؟

- الحقيقة لم تأت الفرصة حتى الآن للتعاون مع هذه الأسماء العظيمة، وهؤلاء المخرجون الذين أرحب بالتعاون معهم، ومنهم شريف عرفة وتامر محسن ومروان حامد، ولا تنسى أن الترتيبات وتكاليف الإنتاج شكلت عائقًا كبيرًا فى الفترة الماضية لتقديم عمل يشارك فيه نجوم ومخرجون كبار مثل الأسماء التى طرحتها، وأعدك وأعد الناس أننى سأسعى جاهدًا خلال الفترة المقبلة للتعاون مع هذه الأسماء التى يشرفنى العمل معها.

وما حقيقة تعاقدك مع شركة سينرجى لتقديم فيلم جديد فى 2019؟

- بالفعل تم التعاقد مع المنتج تامر مرسى على فيلم جديد، من المقرر عرضه فى 2019، وسنعلن تفاصيله الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من جميع الترتيبات والتحضيرات الفعلية.