بالصور: فتاة تقطع “البحار السبع” وهي ترتدي فستان الزفاف بحثا عن عريس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 نوفنبر 2018 01:52 مساءً - قررت إحدى قاطنات نيويورك البحث عن عريس على طريقتها الخاصة، فقررت القيام بأنشطتها اليومية مرتدية ثوب زفاف. حسبما أفاد موقع “إنسايد إديشن”.

وذكر الموقع نقلا عن الفتاة أنها استلهمت الفكرة بعد سلسلة من العلاقات الفاشلة التي تعرضت لها صديقاتها والتي غالبا ما كانت تبدأ بالتعارف عبر الإنترنت.

وقالت الفتاة:

“أرغب جدا في الزواج، وأريد علاقة جدية، لذلك قررت ارتداء فستان الزفاف والقيام بأنشطتي المفضلة.”

وقامت الفتاة بشراء فستان الزفاف والطرحة من متجر إلكتروني وبدأت بتنفيذ خطتها.

وأول نشاط قامت به الفتاة هو الصعود على لوح خشبي وممارسة رياضة التجديف.

وأضافت الفتاة: “الناس يحبون أن يروني في ثوب الزفاف فهم يصفقون، ويهتفون لي، ويشجعونني”.

وتخطط الفتاة السفر إلى عدة دول منها باريس وإسرائيل مرتدية ثوب الزفاف.

وأكدت الفتاة أن الفكرة أثمرت بنتائج جيدة، فقد قام بالتقدم إلى خطبتها عدد من الأشخاص لكنها ترغب بالتريث ومواصلة البحث.