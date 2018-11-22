ميشيل أوباما تشجع على مواصلة التعليم

في عام 2014، أطلقت ميشيل أوباما، عقيلة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، مبادرة The Reach Higher Initiative، التي تشجّع الشباب في جميع أنحاء الولايات المتّحدة على مواصلة التعليم العالي.



وقالت السيّدة الأولى حينذاك: "يحتاج شبابنا إلى معرفة أنّه بغضّ النظر عن المكان الذي جئت منه، أو مقدار المال الذي تملكه عائلتك، يمكنك أن تنجح في التعلّم وأن تحصل على شهادتك، ثمّ أن تستمرّ في بناء حياة أفضل لنفسك". والمبادرة ما زالت مستمرّة حتّى اليوم.

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