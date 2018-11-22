نجمات تزوجن في الأربعين من عمرهن.. ابرزهن وفاء الكيلاني

رغم حياة الصخب التي تعيشها بعض النجمات والمذيعات، إلا أنهن يفكّرن بالزواج لكن في سنّ متأخر قليلاً. اشتركي الآن في صفحة "الجميلة" على الفيسبوك نادراً ما ترتبط النجمة بعمر مبكر، بإستثناء بعض الحالات طبعاً. لذلك يتأخر سنّ الزواج لدى الفنانات، لكن بعض منهن إرتبطن في سن الاربعين وآخرهن كانت المذيعة ورد الخال. إليك بعض المعلومات حول زيجات هؤلاء النجمات والمشاهير: وفاء الكيلاني: عقد الفنان السوري تيم حسن قرانه على الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني ، بعد قصة حب استمرت عدة أشهر، ولم يعلم بها سوى المقربون فقط ، جدير بالذكر أن الإعلامية وفاء الكيلاني قد انفصلت مؤخراً عن زوجها اللبناني طوني ميخائيل والتي تزوجته أيضاً بلبنان منذ عدة سنوات، كما أن النجم تيم حسن قد انفصل عن زوجته الاولى "ديما بياعه" منذ عدة أعوام بعد أن أنجب منها طفلين. ورد الخال : قبل عام تقريباً، أعلنت ورد الخال أنها تعيش قصة حب مع الموسيقي باسم رزق. لكن كانت الممثلة اللبنانية ترفض الحديث عن موعد زواجها، وتعتبره أمراً شخصياً لا تريد الكشف عنه أمام وسائل الإعلام. لكن فجأة نشرت ورد على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها الى جانب باسم لتعلن أنها تزوجت في قبرص. تتحدث بعض المعلومات أن الثنائي سيقيم سهرة في بيروت قربياً للإحتفال مع العائلة والاصدقاء. يذكر أن ورد في منتصف الأربعين حالياً، وتحافظ على جمالها بإستمرار.

: قبل عام تقريباً، أعلنت ورد الخال أنها تعيش قصة حب مع الموسيقي باسم رزق. لكن كانت الممثلة اللبنانية ترفض الحديث عن موعد زواجها، وتعتبره أمراً شخصياً لا تريد الكشف عنه أمام وسائل الإعلام. لكن فجأة نشرت ورد على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها الى جانب باسم لتعلن أنها تزوجت في قبرص. تتحدث بعض المعلومات أن الثنائي سيقيم سهرة في بيروت قربياً للإحتفال مع العائلة والاصدقاء. يذكر أن ورد في منتصف الأربعين حالياً، وتحافظ على جمالها بإستمرار.

كارول سماحة: في العام 2013 أي في بداية سنّ الأربعين، إرتبطت كارول برجل الاعمال المصري وليد مصطفى. أنجبت المغنية إبنتها تالا قبل عام تقريباً، وتعيش اليوم سعادة تعبّر عنها في غالبية مقابلاتها.

في العام 2013 أي في بداية سنّ الأربعين، إرتبطت كارول برجل الاعمال المصري وليد مصطفى. أنجبت المغنية إبنتها تالا قبل عام تقريباً، وتعيش اليوم سعادة تعبّر عنها في غالبية مقابلاتها. باسكال مشعلاني: في عمر الـ 44 تزوجت باسكال مشعلاني من الملحن ملحم أبو شديد، وفي العام 2011 أنجبت إبنها الوحيد ايلي. ابتعدت باسكال فترة طويلة عن الاعلام وتفرغت للامومة، لكن أخيراً تحاول العودة عبر مجموعة أغاني طرحتها في الاسواق.

في عمر الـ 44 تزوجت باسكال مشعلاني من الملحن ملحم أبو شديد، وفي العام 2011 أنجبت إبنها الوحيد ايلي. ابتعدت باسكال فترة طويلة عن الاعلام وتفرغت للامومة، لكن أخيراً تحاول العودة عبر مجموعة أغاني طرحتها في الاسواق. ندى أبو فرحات: دخلت ندى القفص الذهبي في عمر الأربعين، تزوجت الممثلة اللبنانية من المخرج إيلي كمال بعد قصة حب دامت أربع سنوات بينهما. في البداية لم تعلن ندى عن زوجها، ولم تنشر لهما صور معاً. إلا أن الاعلام كشف لاحقاً عن هوية زوجها. اقرئي أيضاً بالصور: نجمات العالم العربي يظهرن موهبة الطبخ الى جانب الفن صور صادمة: هؤلاء النجمات كن عارضات الاغاني المصورة في البدايات تعرفوا على سر نحافة خصر هؤلاء النجمات!

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