بسمة بوسيل تستعيد ذكرياتها مع الحمل بصورة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

رغم أنها أخفت حملها عن الجمهور طوال 9 شهور كاملة، شاركت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل الفانز في صورة لها وهي حامل.

بسمة نشرت الصورة على حسابها عبر موقع «أنستجرام»، واستعادت ذكرياتها وهي حامل في طفلها الثالث آدم، والذي أنجبته منذ ما يزيد عن الشهر، وقالت بسمة إنها أفضل أوقات حياتها.

جمهور الفنانة بسمة تغزل في صورتها وهي حامل، وتمنى لها الصحة والعافية وأن يبارك الله في مولودها آدم.

وكانت بسمة بوسيل قد وضعت مولودها الثالث في أمريكا، وذلك في شهر أكتوبر الماضي، وأعلن زوجها تامر حسني هذا الخبر السعيد، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”، حيث قال: “زوجتي حبيبتي بسمة.. ربنا يخليكي ليا ويخلي لينا اولادنا ويحفظهم ويحفظ كل اولاد العالمين ويخلينا ليهم يارب».

بسمة بوسيل وضعت طفلها آدم في أمريكا، حيث كانت ترافق زوجها الفنان تامر حسني للخارج لعمل فحوصات طبية بسبب مشاكل في الأحبال الصوتية.

تامر وبسمة متزوجان منذ عام 2012، وذلك بعد قصة حب بينهما، وأنجبا ابنتين وهما تاليا وأمايا، حتى رزقا هذا العام بابنهما آدم.