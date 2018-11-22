أسرار البيت الأبيض تصعد مذكرات ميشيل أوباما إلى السماء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ارتفعت بشكل ملحوظ مبيعات مذكرات ميشيل أوباما “Becoming”، حيث تصدرت قائمة الكتب الأكثر والأسرع مبيعًا، بعد يوم واحد من طرحها بالأسواق، واقتربت نسبة المبيعات من مليون نسخة بعد فترة قصيرة من طرح الكتاب.

صحيفة “جارديان” البريطانية، ذكرت أن مذكرات ميشيل أوباما، أطلق عليها الأسرع والأكثر مبيعًا، بينما في المملكة المتحدة اقتربت من قمة قوائم الكتب الأكثر طلبًا، وذلك بعدما لاقت السيرة الذاتية لها ترحيبًا حارًا من قبل وسائل الإعلام؛ كونها تركز فيها على نشر خفايا البيت الأبيض وبعد تولي ترامب حكم البلاد.

وتم إصدار الطبعة الأولى للمذكرات المكونة من 1.8 مليون نسخة في الولايات المتحدة وكندا، اقتربت جميعها من النفاذ، بينما هناك 800 ألف نسخة قيد الطباعة، بعدما تم بيع 725 ألف نسخة في أول 24 ساعة من طرح الكتاب، مما جعلها الأكثر مبيعًا في يوم واحد في هذا العام.

الرئيسة التنفيذية مادلين ماكنتوش، وصفت الإقبال على المذكرات التي تشمل النسخ الورقية والسمعية والإلكترونية في الولايات المتحدة وكندا، بأنه غير عادي بعدما حققت أكبر مبيعات في اليوم الأول من الأسبوع الأول من أي كتاب هذا العام، وتفوقت على بوب وودواردز فير، كما أعلنت «كراون ببليشينج» أنها رفعت عدد النسخ المقررة طباعتها من الكتاب من 1.8 مليون إلى 2.6 مليون نسخة.