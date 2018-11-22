الشيف ميجان ماركل تجهز الطعام في «مطبخ الحب».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

زارت الأمريكية ميجان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، حفيد الملكة إليزابيث الثانية، مطبخ Hubb Community أو ما يطلق عليه “مجتمع الحب”، في مركز المنار الإسلامي بلندن.

زيارة دوقة “ساسكس” جاءت من أجل متابعة المشروع الخيري الذي تشرف عليه وهو كتاب Together: Our Community Cookbook “معا: كتاب الطهو الخاص بمجتمعنا”، والذي تم طرحه في سبتمبر الماضي، بجانب المشروع الخيري والذي من المقرر أن تذهب عائداته لدعم ضحايا برج جرينفيل.

ميجان حظيت باستقبال حار عند وصولها إلى المطبخ حيث تم استقبالها من قبل زهيرة سفيان، القائمة على المشروع بعناق طويل حار، وكان في استقبالها عبد الرحمن سيد، رئيس مركز المنار الثقافي الإسلامي في شمال كينجستون.

ميجان ماركل انضمت إلى صاحبات العمل الخيري وسط ترحيب حار من النساء المسلماتن وظهرت وهي تساعد في إعداد وجبات الطعام وتجهيز الخضراوات.

يشار إلى أن كتاب Together: Our Community Cookbook قد احتل المرتبة الأولى على موقع “آمازون” خلال ساعات من طرحة للبيع في سبتمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين بيع ما يقرب من 40 ألف نسخة.