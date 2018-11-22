ترامب يدافع عن رسائل ابنته إيفانكا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشدة عن ابنه إيفانكا، بعد الانتقادات الكثيرة التي وجهت إليها مؤخرا بشأن استخدامها البريد الإلكتروني الشخصي في المراسلات الرسمية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالب بعدم مقارنة ابنته ومستشارته إيفانكا بوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، على خلفية استخدام البريد الإلكتروني الشخصي في المراسلات الرسمية.

والد إيفانكا ترامب، أكد خلال تصريحات صحفية قبل توجهه إلى منتجع “مار-آ-لاغو” بمناسبة عيد الشكر، على أن الرسائل التي بعثتها ابنته إيفانكا بواسطة بريدها الإلكتروني الشخصي لا تحتوي على معلومات سرية، على العكس من تلك التي تبادلتها هيلاري كلينتون.

الرئيس الأمريكي أشار أيضا إلى أن رسائل ابنته إيفانكا لم يتم حذفها، بخلاف هيلاري كلينتون التي محت 33 ألف رسالة، حيث قال: إن إيفانكا لم تفعل أي شيء لإخفاء هذه المراسلات، وأنا بنفسي تفحصتها اليوم، وجميعها موجودة في الأرشيف الرئاسي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استمر غي تادفاع عن ابنته باستماتة، مؤكدا خلال تصريحاته الصحفية أن إيفانكا ستكون قادرة على الدفاع عن نفسها.