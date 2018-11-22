روبرت دى نيرو ينفصل عن زوجته بعد 20 عاما زواج

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أكدت تقارير فنية عالمية، بأن النجم والممثل الأمريكى الحائز على جائزة الأوسكار، روبرت دى نيرو وزوجته جريس هايتاور، قد انفصلا بعد زواج دام أكثر من عشرين عاما.

وكانت مجلة ذا هوليوود ريبورتر وموقع (تي.إم.زي) المعنى بأخبار المشاهير، ومجلة بيبول نقلا عن مصادر لم تكشف عن أسمائها القول إن دى نيرو ، البالغ من العمر 75 عاما، وهايتاور البالغة من العمر 63 عاما، يعيشان منفصلين منذ زمن قليل.

ومن جهة أخرى، يسعى نجم هوليوود الشهير روبرت دي نيرو إلى توسيع إمبراطورية فنادقه التي يمتلكها، وقد أنشأ هذه المرة، منتجعاً للبالغين فقط في إسبانيا.

ويعتبر فندق Nobu Hotel Marbella” من أحدث الفنادق التي يبنيها روبرت وقد خصصه للبالغين فقط. ويستطيع الزوار حجز إقامتهم في الموقع الإلكتروني للفندق.

ويحتوي الفندق على بركة سباحة كبيرة تحيطها أشجار النخيل، أمّا إذا كان الزائر يفضل قضاء العطلة على الشاطئ، فيوفّر له الفندق الفرصة للاستمتاع على شاطئ “ماربيلا” الرائع.