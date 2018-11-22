سميرة سعيد تعيد طرح “إزاي أحب” بنسخة عصرية – بالفيديو

متابعة الخليج 365: أعادت الديفا سميرة سعيد طرح أغنية “إزاي أحب” قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات، وذلك بفيديو كليب عصري يحمل نكهة عام 2018 لمواكبة العصر الحالي.

أغنية “إزاي أحب” من كلمات بهاء الدين محمد، ألحان وتوزيع محمد مصطفى، أمّا الفيديو فيحمل توقيع عمرو يوسف وأحمد عامر.

فيديو الأغنية حقق رواجًا ملحوظًا منذ الساعات الأولى على إطلاقه حيث تداوله محبّو سميرة سعيد بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

الجدير ذكره أن أغنية “إزاي أحب” صدرت في عام 2002 ضمن ألبوم “يوم ورا يوم” وحققت حينها نجاحًا كبيرًا في مختلف أنحاء البلدان العربية.