عاصي الحلاني يعوّض جمهوره اللبناني عن غيابه ليلة رأس السنة

متابعة الخليج 365: نظرًا لغيابه ليلة رأس السنة عن لبنان، وإحتفاله بهذه المناسبة في الأردن، وافق فارس الغناء العربي عاصي الحلاني على إحياء حفل غنائي يعوّض فيه جمهوره اللبناني عن غيابه في هذه الأمسية بحفل غنائي يحييه يوم 29 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل.

وأعلن عاصي الحلاني عن الحفل عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتب: “الى جمهوري الحبيب نظرًا لعدم إقامة حفل ليلة رأس السنة في لبنان لأنني ملتزم مسبقًا في الأردن اوتيل لاروايال عمان.. بسبب الطلب الكثيف لإقامة حفل في لبنان.. قررنا إقامة حفل قبل رأس السنة بيومين في بيروت يوم ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٨ في كازينو لبنان صالة السفراء وليلة من العمر باذن الله”.

ومن المقرر أن يقدّم عاصي الحلاني خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة ليحتفل مع جمهوره في لبنان ببداية عام جديد.

على صعيد آخر، يحصد عاصي الحلاني خلال الفترة الراهنة نجاح أغنيته الجديدة “شو بخاف عليكي” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات العربية.