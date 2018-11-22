لطيفة التونسية تعود لتقديم البرامج.. تعرف إلى التفاصيل

متابعة الخليج 365: تستعد النجمة لطيفة التونسية للعودة إلى الشاشة الصغيرة ببرنامج جديد تتولى تقديمه.

وانتهت لطيفة التونسية من تصوير برنامج منوعات جديد من المقرر عرض أولى حلقاته مع بداية العام الجديد على شاشة DMC المصرية.

ومن المعروف أن لطيفة التونسية سبق وقدّمت برنامجًا غنائيًا باسم “يلا نغني” وحقق لدى عرضه نسب مشاهدة مرتفعة في مصر وعدد كبير من البلدان العربية.

على صعيد آخر، تستعد لطيفة التونسية لطرح أغنية جديدة بعنوان “أخباري” وهي من كلمات الشاعر سعود الشربتلي وألحان تامر توفيق.