كيم وزوجها يتبرعان بمبلغ كبير لصالح ضحايا حريق كاليفورنيا

تبرعت نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان وزوجها مغني الراب كانييه ويست يوم الأربعاء بنصف مليون دولار لصالح رجال الإطفاء وضحايا حريق الغابات الهائل الذي شب في جنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية وكاد أن يدمر منزلهما الخاص الذي يقدر سعره بعدة ملايين من الدولارات.

وكانت كيم قد أهدت جائزة أفضل مسلسل تلفزيوني فازت بها في حفل “جوائز اختيار الجمهور” الى العاملين في خدمات الطوارئ الذين يكافحون النيران وعمليات إطلاق النار في كاليفورنيا.

وقالت كيم اثناء تسلم الجائزة: “نحن مدينون لرجال خدمات الطوارئ لما فعلوه من أجلنا”. واضافت ان “قوة بلدنا في مواجهة الكوارث موحدين، يجب أن نمد يد المساعدة لبعضنا البعض في هذه الظروف الصعبة”.

وكانت كيم كردشيان ضمن العديد من النجوم الذين اضطروا الى ترك منازلهم بسبب حرائق غير مسبوقة في كاليفورنيا، اضافة الى حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل 12 شخصا بإحدى الملاهي الليلة.