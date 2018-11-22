بالفيديو- “حلم الأرض” هدية ملحم زين ومعين شريف في عيد الاستقلال

Nov 22, 2018
انتاج مديرية التوجيه لعيد الاستقلال الحان سمير صفير كلمات نزار فرنسيس غناء ملحم زين و معين شريف اخراج وليد ناصيف
بمناسبة عيد الاستقلال الـ75، اطلق النجم ملحم زين وزميله النجم معين شريف ديو غنائي وطني بعنوان “حلم الأرض”.
الأغنية من كلمات نزار فرنسيس، الحان سمير صفير، توزيع داني حلو والفيديو كليب من اخراج وليد ناصيف الذي صور الكليب في مدينة بعلبك.
وكان المخرج وليد ناصيف قد كشف في السابق الى أن الاتفاق حول الديو بدأ مع الملحن سمير صفير وبعدها تكلم مع النجمين ملحم زين ومعين شريف وتمّ الاتفاق بنجاح على العمل بالتعاون مع مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني.
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