نهال نبيل تعرب عن سعادتها من ردود الأفعال على "مفاجأة"

كشفت المطربة نهال نبيل سر تسمية ألبومة الجديد والذي تم طرحة بالأسواق باسم "مفاجأة" قائلة" اسم مفاجأة هو اسم على مسمي ويعد من أفضل الأسماء وأقربها للحالة التي يعبر عنها الألبوم حيث أن جميع أغاني الألبوم تعد مفاجأة للجمهور هذا إلي جانب أن الألبوم بشكل عام يحمل شخصية خاصة بالإضافة إلي عودتها بإشكال مختلفة للجمهور تحمل لهم العديد من المفاجآت" معبرة عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقها منذ طرح الألبوم بالأسواق.

وأوضحت نهال في حديث خاص إلى " لايف ستايل" أن ألبوم مفاجأة يضم 10 أغنيات هي رحلة فنية متنوعة ما بين مقامات المقسوم والدراما والرومانسى وتعاونت فيهم مع مجموعة من الشعراء والملحين المتميزين منهم احمد سامى وخالد تاج الدين ورنا طارق وخالد أبو الفتوح ومحمد عاطف بالإضافة إلي الملحنين وليد سعد وكريم بغداي وأحمد حسين وشريف تاج كما قام بالتوزيع الموسيقى لجميع أغنيات الألبوم الموزع الفنان خالد نبيل.

جدير بالذكر أن نهال نبيل مطربة نجحت فى الحصول على فضية برنامج "ستوديو الفن" وقدمت تتر البداية والنهاية لمسلسل "سارة" الذى قامت ببطولته الفنانة حنان ترك، وهو أول اعمالها الفنية.

والمفاجأة كانت فى تقديم الموسيقار الفنان ياسر عبد الرحمن لــ "نهال" فى تتر المسلسل رغم صغرها بل وإصراره على غنائها التتر مع استبعاده لأصوات مطربات أخريات وصلن إلى النجومية .