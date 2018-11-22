ابنة أنجلينا جولي تختار ملابس رجالية خلال جولتها مع والدتها

وضعت النجمة أنجلينا جولي همومها خلف ظهرها، وإتّجهت إلى شوارع مدينة لوس أنجلوس يوم الأحد الماضي برفقة أصغر أطفالها، وهُم شيلوه (12 عامًا)، والتّوأم فيفيان ونوكس (10 أعوام) من أجل التّنزّه وتناول وجبة الغداء في مطعم محلي.

ومشى أطفال جولي على خُطى والدتهم، فإرتدى التوأم فيفيان ونوكس تيشرت كاجوال نسقاها مع بنطلونين دينم وكتّان، كما قادت الحشد العائلي إبنة جولي "شيلوه"، التي إصحطبت معها كلبها في النزهة العائلية.

واختارت شيلوه في إطلالتها ملابس خالية من أيّة لمسة أنثوية، فنسقت الشورت الفضفاض ذات الجيوب الضّخمة باللون الزيتي مع قميص مُطابق، إرتدت أسفله تي شيرت أسود، مع حذاء رياضي.

يُذكر أن شيلوه كانت تودّ أن تكون صبيّاً منذ أن كانت في العام الثاني من عُمرها، حيث كانت تختار تسريحة شعر الصّبيان وترتدي ملابسهم.