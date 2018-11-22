صافيناز تُثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد زيادة وزنها

أثارت الراقصة الأرمينية الروسية صافيناز حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صورة لها تُظهر زيادة وزنها عند منطقة البطن، بخاصة وأنها معروفة برشاقتها وحرصها على ممارسة التمارين الرياضية.

وعرفت صافيناز شهرة واسعة في مصر، وتعد من أشهر الراقصات والأعلى أجرًا بالإضافة إلى دينا، وقد مرت بالكثير من المشاكل مع الدولة المصرية من أجل الاستقرار في مصر وملازمة عملها.

يذكر أن حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قد سرق منها لأسابيع قبل أن تسترجعه منذ أيام قليلة وتعود لنشر صورها من جديد.