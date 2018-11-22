وفاة المغني الأميركي ديفين ليما بعد صراع مع مرض السرطان

توفي, الأربعاء, المغني والموسيقي الأميركي ديفين ليما الشهير عن عمر يناهز 41 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

و اكتشف ليما المرض السنة الماضية وخضع لعملية جراحية لاستئصال الورم السرطاني، وتلقى علاجات مكثّفة إلا أنه لم ينجح في الشفاء التام.

اشتهر ليما مع فرقته LFO على نطاق واسع بأغنية "Summer Girls " التي تصدرت لوقت طويل في العام 1999. وقد عانت هذه الفرقة كثيرا خاصة أنهم كانوا 3 أشخاص قبل أن يموت احد أعضائها ريتش كرونين بسرطان الدم,وبعدما ودّع ليما الفرقة يبقى فقط براد فيستشيتي على قيد الحياة.