محمد حفظي  يكشف عن أسباب  تكريم الفنان حسن حسني

أكد الكاتب والسيناريست محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي أن كل العاملين في مهرجان القاهرة يبذلون مجهودا كبيرا من أجل إخراج المهرجان في أحسن صوره مشيرا أن تاريخ مهرجان القاهرة معروف بوصفه مهرجان مهم ينتظره العالم كله

وأضاف تكريم الفنان الكبير حسن حسني جاء بعد موافقة كل القائمين على اختيار المكرمين وذلك لتاريخه العريق في مجال الفن مشيرا أن حسن حسني هو الفنان الذي ربط بين الأجيال وأخذ بيد كل فنان في بدايته وسانده