شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أفلام تنافس بقوة لـ مارفل فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة "مارفل" لطرح 3 أفلام من إنتاجها العام المقبل، والتى ينتظرها الجمهور بشدة، بسبب تعلقهم بالأفلام التى تدور بالشخصيات الخارقة، خاصة تلك الأفلام التى لها جزء جديد من سلسلة الأفلام، أو التى تطرح لأول مرة لتبدأ رحلة جديدة فى عالم مارفل السينمائى.

ومن أول الأفلام التى ستطرح فى بداية السنة الجديدة هو فيلم Captin Marvel، المقرر له أن يطرح فى 8 مارس المقبل.

ومن المقرر طرح فيلم Captain Marvel يوم 8 مارس من العام المقبل، ومن بطولة برى لارسون، وجيما تشان، وماكينا جريس، ولى بيس، وبن مندلسون، وصامويل ل. جاكسون، وجود لو، ودجيمون هونسو، ومن إخراج آنا بودن، وريان فليك، ومن تأليف جين كولان، وليز فلانهيف، وميج ليفاف، وكارلى مينش، ونيكول بيرلمان، وجنيف روبرتسون - دووريت، وروى توماس.

فيلم Captain Marvel تدور قصته حول تحول كارول دانفيرز إلى واحدة من أقوى الأبطال فى الكون عندما تم اكتشاف أن كوكب الأرض فى منتصف حرب للمجرة بين اثنين من الأجناس الغريبة.

وثانى فيلم هو Avengers 4 الذى من المقرر له أن يطرح يوم 3 مايو المقبل، ولم يكشف بعد عن أى تريلر للعمل، لكن كشف المخرج جو روسو عن أن فيلم Avengers 4 من المتوقع أن تكون مدته 3 ساعات.

وكان قد تم الإعلان عن انضمام الممثلة الشابة كاثرين لانغفورد، لفريق عمل الجزء الرابع من فيلم الأكشن والخيال العلمى Avengers، ولم يكشف حتى الآن عن الدور الذى ستؤديه لانغفورد فى الجزء الرابع الجديد، وبالرغم من انتهاء تصوير الفيلم بحسب تصريحات الأخوان روسو، فإن خبر انضمامها آثار الكثير من الشكوك بخصوص إعادة بعض المشاهد وتغير إحدى الممثلات واستبدالها.

ومن المقرر أن يشهد الجزء الجديد من الفيلم آخر ظهور لشخصية "كابتن أمريكا" وعدم تجسيدها مرة أخرى، كما أعلن كريس إيفانز منذ أيام عبر حسابه الشخصى بموقع التديوينات القصيرة تويتر.

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "المنتقمون" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة جدًا التى تجسدت بظهور (ثانوس)، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الستة اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمين واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.

أما عن ثالث فيلم فهو Spider-Man: Far From Home، المقرر طرحه يوم 5 يوليو فى دور العرض الأمريكية وحول العالم، فهو من بطولة زيندايا، جيك جيلينهال، توم هولاند، ماريسا تومي، كوبي سمولدرز، صامويل ل. جاكسون، جون فافرو، مايكل كيتون، أنجوري رايس، مارتن ستار، ومن إخراج جون واتس، ومن تأليف كريس ماكينا، إريك سومرز.

ويدور الفيلم بعد أحداث فيلم "المنتقمون"، بيتر باركر وأصدقائه يذهبون لقضاء إجازة صيفية إلى أوروبا وهناك يجد بيتر نفسه في محاولة لإنقاذ أصدقائه ضد الشرير المعروف باسم Mysterio.